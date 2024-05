O sistema de Instituto-Geral de Perícias (IGP), órgão responsável pela emissão de carteiras de identidade no Estado está com os serviços suspensos por tempo indeterminado. A rede está fora do ar desde a última segunda-feira (6), devido ao desligamento temporário do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio Grande do Sul (Procergs). A medida visa preservar a estrutura dos alagamentos.