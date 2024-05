O Comitê de Avaliação e Prognóstico de Eventos Extremos da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) divulgou um boletim projetando prováveis impactos no sul do Estado quando a vazão de água do Guaíba chegar à região. O período estimado para as inundações é de sete dias para Rio Grande e três dias até São Lourenço do Sul.