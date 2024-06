Foi fazendo trabalho voluntário no abrigo de animais do Carrefour/BIG, em São Leopoldo, que a fotógrafa Mariana Jesus, 32 anos, teve a ideia de utilizar sua profissão para beneficiar a comunidade. Apesar de não ter nascido no Rio Grande do Sul, o coração baiano de Mariana bate firme pelos gaúchos e a vontade de ajudar diante da tragédia que o Estado está passando fez com que ela fotografasse quase mil cães perdidos para que eles reencontrem seus tutores.