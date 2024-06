Aline Mineiro, ex-participante dos realitys shows A Fazenda, da Record, e De Férias com o Ex, da MTV, atua como voluntária em abrigos para cães em Canoas. Em seu perfil no Instagram na quarta-feira (29), a influenciadora digital relatou as difíceis condições em que se encontram os animais, durante a enchente no Rio Grande do Sul, e apontou a falta de voluntários no local. Ela também pediu ajuda para que pudesse levar alguns deles para uma ONG. Na tarde desta quinta-feira (30), contou que lares temporários para 20 cachorros foram disponibilizados e, em um avião da Força Aérea, eles já foram transportados para São Paulo.