Voluntários que organizam abrigos de pets da região metropolitana pedem ajuda para os governos para seguirem com a operação. Passados os primeiros momentos da crise, a falta de pessoas, de recursos, além dos gastos com medicamentos são desafios para a manutenção dos locais. Os problemas de infraestrutura, a dificuldade para encontrar os tutores dos animais perdidos e até as fake news estão entre os pontos com os quais as pessoas que doaram seu tempo para os animais enfrentam no cotidiano.