Com risco de temporal em algumas áreas, veja a previsão do tempo para o RS nesta quarta-feira

Pancadas isoladas de chuva são esperadas em todo o RS, com risco de temporal no Litoral, Serra, Vale do Sinos e Região Metropolitana.

A instabilidade ganha força nesta quarta-feira (28) e pode causar temporal em diversas áreas do Rio Grande do Sul ao longo do dia, especialmente no fim da tarde. Há possibilidade de pancadas isoladas de chuva em todas as regiões. A intensidade deve ser maior na faixa leste da Serra, Vale do Sinos, Região Metropolitana e em todo o litoral gaúcho – exceto no extremo sul.