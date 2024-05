A Força Aérea Brasileira (FAB) seguirá realizando voos na região da Quarta Colônia, na região Central do Estado, para resgate de pessoas desabrigadas pela enchente que atinge o Rio Grande do Sul. A partir deste domingo (5), o trabalho do Comando de Operações Aeroespaciais (Comae) será reforçado por uma aeronave remotamente pilotada que pertence à Base Aérea de Santa Maria (Basm).