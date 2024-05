Com a experiência de quem ainda vive uma crise urbanística própria — que obrigou 60 mil pessoas a mudarem de endereço em cinco anos —, agentes da Defesa Civil de Maceió (AL) estão desde domingo (12) no Rio Grande do Sul. A missão do grupo de 19 pessoas é ajudar no mapeamento de áreas de risco e no levantamento dos danos aos municípios gaúchos.