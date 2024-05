Órgãos de proteção de crianças e adolescentes têm trabalhado para estabelecer fluxos claros sobre para onde vão as pessoas com menos de 18 anos resgatadas durante as enchentes no RS. Apesar de não divulgar quantos estão nessa situação, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) confirma que menores de idade estão sendo levados a centros de triagem.