Um trecho da rodovia RS-240, em Capela de Santana, no Vale do Caí, rompeu na noite desta segunda-feira (20) devido ao acúmulo de água em um dos lados da estrada. O local está interditado e não tem previsão de liberação. O trecho, que fica no quilômetro 20, no limite com o município de Montenegro, já havia sido isolado no final da tarde pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) por conta de rachaduras. Com a liberação do volume represado, houve uma inundação repentina de parte da área urbana de Capela.