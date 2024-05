O desejo de salvar os animais domésticos pesou na decisão de um morador da localidade do Rincão, em Candelária, que permaneceu em casa mesmo sob a ameaça do Rio Pardo. Irineo Segatto, 57 anos, foi resgatado nesta quarta-feira (1º), depois de dois dias preso em uma residência com cachorros e um papagaio.