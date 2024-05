A imagem de Viviane Roselei Blak sendo arrastada pela correnteza do Rio Pardo é uma das mais impactantes da cobertura do temporal que atinge o Rio Grande do Sul. No final da tarde de terça-feira (30), ao chegar na casa já alagada de um dos filhos, a mulher de 46 anos caiu e acabou sendo levada pela água marrom que deixa Candelária, no Vale do Rio Pardo, ilhada.