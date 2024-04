Dos 38 mil clientes da CEEE Equatorial que ficaram sem energia desde as chuvas de sábado (27), 1,2 mil ainda aguardam a normalização do serviço no início da tarde desta segunda-feira (29), segundo dados mais recentes da concessionária, divulgados ao meio-dia. Na madrugada, chegava a 5 mil o número de pessoas desabastecidas. Na área de concessão da RGE, o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido.