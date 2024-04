Moradores da zona rural de Arroio Grande, no sul do Estado, estão há pelo menos 23 dias sem luz. Eles residem nas localidades de Mauá e Palma e alegam que há um poste caído na região desde o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na virada entre os dias 20 e 21 de março. São pelo menos 33 residências sem energia elétrica nas duas localidades.