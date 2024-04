GZH foi uma das vencedoras do prêmio International News Media Association (Inma) Global Media Awards de 2024. A vitória na categoria de veículos regionais foi pela campanha "Capas de Aniversário ZH", que utilizou o acervo da Zero Hora para criar uma funcionalidade na qual o usuário, após cadastro, tem acesso exclusivo à capa do jornal no dia do seu nascimento.