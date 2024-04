Mais de sete meses depois da enchente que atingiu o Vale do Taquari, cerca de 50 famílias terão de volta uma casa para morar. As residências temporárias construídas nos municípios de Arroio do Meio e Roca Sales serão entregues na próxima semana. Atualmente, a maioria das famílias beneficiadas com o novo lar depende de aluguel ou vive com parentes.