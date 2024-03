Condenado a aposentadoria compulsória pelo órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), o juiz trabalhista Guilherme da Rocha Zambrano está entre os aprovados no concurso de notários e registradores do Tribunal de Justiça. O certame, aberto em 2019 e ainda em andamento, é um dos mais concorridos do Judiciário, pois possibilita aos classificados assumir cartórios extrajudiciais com cargos vagos e obter lucros conforme desempenho.