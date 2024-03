O órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), em Porto Alegre, decidiu que o juiz trabalhista Guilherme da Rocha Zambrano deve receber pena de censura e aposentadoria compulsória por exercer atividades comerciais e adquirir veículos em leilões judiciais e extrajudiciais. O entendimento dos desembargadores é de que houve comportamentos incompatíveis com o cargo.