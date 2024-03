Morreu na quinta-feira (14) a mulher que ficou em coma por 24 anos, desde que foi encontrada atropelada sem documentos em Vitória, no Espírito Santo, no ano 2000. Desde então, nenhum familiar procurou a paciente, que passou a ser chamada de Clarinha. O caso misterioso ganhou repercussão após uma reportagem exibida no Fantástico em 2016.