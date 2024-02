A Justiça determinou que a prefeitura de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, e uma empresa de manutenção de ar-condicionado forneçam tratamento de saúde multidisciplinar a um menino que sofreu um choque em uma estação de trem antiga do município. A decisão foi anunciada publicamente na quarta-feira (28). O nome da empresa não foi divulgado pelo Tribunal de Justiça. As informações são do portal g1.