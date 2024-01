A Superintendência de Compras e Licitações da Secretaria de Finanças da prefeitura de Santa Maria revelou, na tarde de sexta-feira (5), as empresas que apresentaram propostas para a construção do memorial às vítimas do incêndio na Boate Kiss. A estrutura será erguida no prédio onde funcionava a casa noturna, na Rua dos Andradas, no centro da cidade. São duas empresas de Santa Maria, uma de São Pedro do Sul, uma de Triunfo e uma de Porto Alegre.