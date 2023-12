Um atleta de 21 anos morreu após ser atingido por um raio durante um jogo de futebol amador realizado no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, em Santo Antônio da Platina, na região norte do Paraná. Outros quatro jogadores ficaram feridos. Vídeos gravados por torcedores mostram os jogadores do Japira caídos e recebendo ajuda. O caso ocorreu por volta das 17h30min de domingo (10). As informações são do portal g1.