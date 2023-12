A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, determinou, no domingo (24), a retomada das obras de construção da casa noturna Privilège, no município de Xangri-lá, no Litoral Norte gaúcho. A construção do espaço, que está sob responsabilidade da empresa VWS Eventos Eireli, havia sido embargada na quinta-feira (21) após uma denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em que moradores de um condomínio alegaram danos ambientais e urbanísticos na região.