A Universidade de São Paulo (USP) lançou nesta segunda-feira, 13, no Museu do Ipiranga, o Programa Patronos do Fundo Patrimonial. Lançado em 2021, o instrumento de captação de recursos tem seus primeiros filantropos e embaixadores: a fundadora e presidente do Instituto Beja, Cristiane Sultani, o ex-ministro das Relações Exteriores Celso Lafer e o médico, presidente da associação que leva seu nome e acionista do Itaú, José Luiz Setúbal.