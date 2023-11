Cerca de 12,1 mil aves morreram depois que um incêndio destruiu um aviário no interior de Nova Bréscia, no Vale do Taquari, na noite desta segunda-feira (6). O Corpo de Bombeiros de Encantado foi acionado por volta das 23h10min para atender a ocorrência na propriedade, que fica na Linha Arroio das Pedras Baixas.