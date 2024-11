Programas socioambientais da Corsan investem em futuro sustentável

Prestar um serviço de qualidade e ainda investir em ir além do básico, colaborando para trazer melhorias às comunidades nas quais estão inseridas é um dos pontos que movem as corporações que optam por uma abordagem ESG (governança ambiental, social e corporativa). A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), que tem quase seis décadas de atuação no Estado, se encaixa nesse modelo, contribuindo para realizar uma ampla transformação socioambiental nos locais onde atua. Com foco na promoção de saúde e na qualidade de vida, a Corsan, que passou a ser administrada pela Aegea Saneamento em 2023, atua para garantir a melhoria dos índices de saneamento básico do Rio Grande do Sul.