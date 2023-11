O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 5, está marcado pelos impactos do temporal e da falta de energia em parte de São Paulo e problemas na alocação de candidatos longe de casa. Parte dos candidatos acordaram cedo para cruzar a cidade até o local de prova, com deslocamentos de até mais de 1h30, enquanto outros se diziam aliviados por não estarem entre os cerca de 1 milhão de clientes na capital sem luz.