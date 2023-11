Cinco cidades do Vale do Paranhana decretaram situação de emergência até esta terça-feira (21) por causa das enchentes do último final de semana. Emitiram o decreto os municípios de Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas e Riozinho. O prefeito de Rolante, Pedro Luiz Rippel, que está em Brasília, afirmou para a reportagem de GZH que também pretende decretar situação de emergência.