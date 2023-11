A Defesa Civil de Maceió identificou dois abalos sísmicos na região do Mutange, na capital de Alagoas, na última segunda-feira (6). De acordo com o órgão, o primeiro tremor aconteceu às 11h58 e teve uma magnitude local de 1,15, seguido por um segundo abalo às 13h44, com magnitude local de 1,38. A Defesa Civil enfatizou que essas magnitudes são consideradas baixas e não têm o potencial de causar danos visíveis à superfície ou serem sentidos pela população. Eles só foram detectados por meio de instrumentos de monitoramento.