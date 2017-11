A RS-448, que liga Farroupilha a Nova Roma do Sul está passando por obras de recapeamento. Os reparos começaram há cerca de 15 dias e contemplam os 3,8 quilômetros do entroncamento com a RS-453 até a localidade de Vila São Marcos.

As obras integram o lote 13 do Programa Restauro, que prevê a recuperação de cerca 700 quilômetros de estradas no Estado. Também fazem parte do pacote de obras a recuperação de 20,1 quilômetros da RS-431, da ponte sobre o Rio das Antas a Dois Lajeados, e de 6,8 quilômetros da RS-813, de Farroupilha à localidade de Desvio Blauth. Ambas as obras já foram concluídas, assim como a recuperação da RS-452, que liga o distrito de Vila Cristina, em Caxias do Sul, a Bom Princípio e também fazia parte do lote.