Neste Dia de Finados, pelo menos 106 locais de Caxias do Sul receberão dezenas ou centenas de pessoas que foram lembrar amigos e familiares já falecidos. Um levantamento da prefeitura com o grupo L.Formolo, empresa de serviços funerários, apontou que esse é o número mais aproximado de cemitérios no município. A quantidade é estimada, porque podem haver mais locais em pontos afastados.

Conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o maior cemitério é o Municipal I, com cinco hectares, localizado no bairro São Pelegrino. Em Caxias são dois cemitérios municipais. O segundo fica no loteamento Rosário II, na região do bairro Desvio Rizzo. Atualmente, o Cemitério Público I conta com cerca de 650 carneiras vagas e o do Rosário com 100.