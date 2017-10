Desde a quinta-feira, representantes das 12 entidades que compõem o Fórum do Turismo de Florianópolis (Fortur) estão na capital gaúcha para conversar com os desembargadores da 3º Turma, responsáveis pelo julgamento. Segundo a representante do FloripAmanhã e ex-secretária de Turismo de Florianópolis, Zena Becker, eles foram muito bem recebidos pelos magistrados. Quinta, conversaram com as desembargadoras Marga Barth Tessler e Vânia Hack de Almeida, relatora do caso. Na sexta, estava marcado encontro com Rogério Favretto, presidente da 3º turma.