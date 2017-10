1. Educação

Veja frases que levaram à nota zero na redação do Enem por desrespeito aos direitos humanos. Justiça Federal atendeu pedido do movimento Escola sem Partido contra regra do exame, mas Inep disse que vai recorrer da decisão.

2. Radar da violência

Gravataí vira área de risco no Facebook como Las Vegas. Usuários da rede social que circulavam pela cidade foram surpreendidos com um "check-in de segurança". Atentado no bairro Morada do Vale II disparou o mecanismo.

3. Sistema prisional

Em meio ao caos prisional que vive o RS, Sartori informou que 480 agentes penitenciários aprovados em concurso serão chamados em novembro — 450 agentes e 30 administrativos.

4. Violência

Justiça decreta prisão de homem que matou funcionário terceirizado da CEEE em serviço.

5. Nesta sexta

Confira as oportunidades do projeto EmpregarRS, que oferece 3.627 vagas em todo o Estado.

6. Saia de Redação

Pai participativo, herói no circo e cantadas de fãs: Damião conversa com o Saia de Redação.

7. Na marca do pênalti

Comentaristas opinam: se o Grêmio for para a final, é melhor enfrentar quem?

8. Vai ficar

Inter vai exercer opção de compra e Edenilson assinará por mais três anos. Volante de 27 anos pertence à Udinese, da Itália.

9. Fazendo as contas

Greve no ABC pode adiar classificação antecipada do Inter para Série A. Jogadores precisam acertar até esta sexta-feira (27) retorno ao trabalho para clube potiguar evitar WO diante do Londrina.

10. Streaming