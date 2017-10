Durante os cinco dias, na BR-116 e BR-285, oito registros de acidentes foram contabilizados e apenas uma pessoa sofreu ferimentos greves. No trecho de Vacaria, mais de 400 veículos foram fiscalizados, com 197 testes de bafômetro realizados, sendo seis motoristas multados por dirigir embriagados e um preso. Outras seis pessoas foram presas por motivos diversos, como furto de veículo e posse de drogas. Das 264 infrações de trânsito registradas nestas duas rodovias nos cinco dias, 26 correspondem a ultrapassagens em locais proibidos, um dos fatores de maior causa de mortes no trânsito, ou seja 10% do total.