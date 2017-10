Trabalhos do Grupo RBS conquistaram nove distinções no 4º Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental, em cerimônia realizada na noite de terça-feira (17). Mateus Bruxel, fotógrafo de Zero Hora, conquistou três dos cinco prêmios na categoria fotojornalismo.

Em 1º lugar ficou "A mulher das borboletas no Yucumã", sobre a primeira a comandar a maior reserva florestal do Estado. Publicada em março deste ano, a reportagem de Aline Custódio apresentou a bióloga Solange Dias de Deus, 37 anos, que tem a responsabilidade de manter intactos os 17.491,40 hectares de mata nativa que abrigam o Salto do Yucumã, em Derrubadas, no noroeste do Estado.

Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em 3º lugar ficaram as fotos do grupo que fez um mutirão de limpeza no Guaíba e recolheu objetos descartados. Voluntários uniram-se na tarde do dia 3 de julho e depararam com um sofá e uma TV soterrados por areia a dois metros das águas.

Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em 5º lugar ficaram as imagens da busca pelo lobo-guará. Zero Hora acompanhou uma expedição que procurou o animal durante três dias, em setembro. Foram 35 quilômetros a pé e outros 18 quilômetros de carro entre campos e florestas de São Francisco de Paula e São José dos Ausentes.

Mateus Bruxel / Agencia RBS

