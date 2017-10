Trabalhos do Grupo RBS conquistaram nove distinções no 4º Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental, em cerimônia realizada na noite desta terça-feira (17). Promoção conjunta da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção RS (ABES/RS), Associação Rio-grandense de Imprensa (ARI) e Braskem que homenageia um dos mais importantes ambientalistas brasileiros, o prêmio destaca produções sobre iniciativas desenvolvidas no Estado em áreas como tratamento da água e esgotos, gestão de recursos hídricos, águas pluviais e resíduos sólidos, drenagem e tecnologias limpas, entre outras abordagens.

Mateus Bruxel, fotógrafo de Zero Hora, conquistou três dos cinco prêmios na categoria fotojornalismo: A mulher das borboletas no Yucumã (primeiro lugar), Dia de faxina no Guaíba (terceiro lugar) e Em busca do lobo solitário (quarto lugar). Vamos tratar o esgoto?, do repórter da Rádio Gaúcha Eduardo Matos, venceu em Radiojornalismo.

Perigo no prato, reportagem especial publicada em Zero Hora pelo Grupo de Investigação (GDI) da RBS, assinada por Jeniffer Gularte, Carlos Rollsing, Humberto Trezzi, José Luis Costa e Fábio Almeida, levou o segundo lugar em Jornalismo Impresso. Na mesma categoria, Carolina Marcon Klóss, do Pioneiro, ganhou o quarto lugar com A serra gaúcha que desmata e conserva Mata Atlântica. Em Webjornalismo, Fernanda Vasques Coiro, representando Zero Hora, ganhou o terceiro lugar com Do refugo à energia, e Juliana Bevilaqua e Guilherme Ferrari, do Pioneiro.com, o quarto, com A cidade que queremos – Fase Dois. Reportagem de Léo Saballa Junior e Marcelo Theil, Barreira para reter lixo em arroio de Porto Alegre busca conscientizar sobre o descarte, da RBS TV, ficou na segunda colocação em Telejornalismo.