1. Leilão do pré-sal suspenso

O juiz Ricardo de Sales, da 3ª Vara Federal do Amazonas, suspendeu na noite de quinta-feira (26) o leilão de partilha de blocos do pré-sal que ocorreria nesta sexta-feira (27). Ele argumentou que o lance inicial é baixo e pode ser prejudicial ao patrimônio público. No leilão desta sexta, petrolíferas privadas do mundo poderiam investir, pela primeira vez, na exploração do pré-sal brasileiro, sem que a Petrobras fosse controladora de todas as áreas a serem exploradas.