Governo poderia conceder, nesta sexta-feira, controle majoritário de partes do pré-sal a petrolíferas privadas Agência Petrobras / Divulgação

O juiz Ricardo de Sales, da 3ª Vara Federal do Amazonas, suspendeu na noite de quinta-feira (26) o leilão de partilha de blocos do pré-sal que ocorreria nesta sexta-feira (27). Ele argumentou que o lance inicial é baixo e pode ser prejudicial ao patrimônio público.

O pedido de suspensão foi proposto por um integrante do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, contra a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e a Petrobras. Na ação, ele alega que a Petrobras não é a única responsável pela exploração da área – portanto, não pode decidir sozinha a condução e a execução de atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção do pré-sal. Afirma, ainda, que o valor do leilão é baixo.

Ainda cabe recurso à decisão, mas a mudança traz um novo obstáculo ao governo. O leilão desta sexta-feira é recheado de expectativas: pela primeira vez, petrolíferas privadas do mundo poderão investir na exploração do pré-sal brasileiro, sem que a Petrobras seja controladora de todas as áreas a serem exploradas.

A expectativa da ANP é de que os oito blocos leiloados gerem US$ 36 bilhões em investimentos (R$ 120 bilhões), além de cerca de US$ 130 bilhões (R$ 420 bilhões) em royalties, óleo-lucro e imposto de renda decorrentes da fase de desenvolvimento das reservas, estimadas em mais de 4,5 bilhões de barris de petróleo - mais de um terço das reservas provadas do país. Segundo a ANP, os 10 poços que mais produzem no Brasil estão no pré-sal.

Há 16 petrolíferas interessadas no leilão – entre elas, gigantes como Exxon/Mobil, Shell e Chevron.

Como funciona a licitação

O governo prevê oito rodadas para conceder áreas de exploração de petróleo e gás até 2019, incluindo a segunda e a terceira, suspensas pela Justiça amazonense.

Nas licitações de partilha, vence a empresa que oferecer ao Estado, a partir de um percentual mínimo fixado, a maior fatia de óleo e gás natural descontado o custo da produção, o chamado óleo-lucro – esse percentual mínimo é que foi questionado na Justiça.

Mas a Petrobras tem o direito de preferência para arrematar 30% de três áreas, mesmo se não vencer o leilão nessas áreas. A preferência é pelos blocos deSapinhoá, Peroba e Alto de Cabo Frio Central, conforme antecipou o presidente da estatal, Pedro Parente, nesta semana.

Parente admitiu que a participação da empresa poderá se dar em parceria com outras petrolíferas e que pode não ficar restrita às áreas com direito de preferência.