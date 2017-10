O empresário Reny Luiz Scopel, de 78 anos, morreu na tarde desta quarta-feira após um grave acidente dentro da vinícola que administrava na localidade de Monte Bérico, no interior de Flores da Cunha. De acordo com informações de funcionários da empresa, Reny, que atuava como diretor da Scopel Vinhos, manobrava um trator que puxava um reboque carregado de pedras quando caiu com o veículo num buraco. A manobra acontecia no interior de um pavilhão que passa por reformas. As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil.