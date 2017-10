1. Conta da luz

A permanência de um quadro de chuvas fracas e reservatórios baixos está preocupando o governo e já provoca reavaliação da metodologia de acionamento das bandeiras tarifárias, que aumenta o preço cobrado pela energia no momento em que as usinas termelétricas são ativadas.

2. Atentado em Gravataí

Em resposta ao atentado a tiros que deixou dois mortos e 33 feridos no último domingo (22), em Gravataí, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) anunciou uma série de medidas para conter os ataques violentos no município.

3. Prepara-se: Enem 2017

Para ajudar os candidatos a conhecer os assuntos mais cobrados no Enem 2017 e descobrir o que é fundamental revisar nos dias que antecedem as provas, GaúchaZH e Unificado prepararam uma série de vídeos com professores de cada uma das disciplinas exigidas no exame.

Ouça o resumo das principais notícias da manhã:

4. Demissões no sul do RS

Desde setembro, mais de 400 trabalhadores do polo naval do sul do Estado foram demitidos. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande, que prevê mais desligamentos até janeiro, quando módulos da plataforma P-74 devem ser finalizados.

5. Inter

O Inter entra em campo no sábado (28) contra o Ceará. Na partida, o time de Guto Ferreira tem um desafio: vencer sem a presença de Rodrigo Dourado. Isso porque, sem o volante, o aproveitamento colorado costuma cair. Nesta terça-feira (24), às 9h30min, o Colorado treina já preparando o jovem Charles para a vaga do jogador suspenso.

6. Grêmio

O Grêmio já está em Guayaquil para a partida de quarta-feira (25) pela semifinal da Libertadores. Na segunda (23), Renato comandou uma atividade leve no Estádio Isidro Romero. No dia da partida, são esperados cerca de 400 gremistas no local.

7. Greve dos municipários

A greve dos municipários de Porto Alegre afeta, principalmente, a área da educação. Conforme levantamento da prefeitura, 20 escolas da rede pública municipal tiveram aulas suspensas e 63 instituições interromperam parcialmente o funcionamento na segunda-feira (23), 19º dia de paralisação.

8. Susto no Guaíba

Um hidroavião caiu nas águas do Guaíba, em Porto Alegre, no fim da tarde de segunda-feira (23). Conforme o Corpo de Bombeiros, no momento da ocorrência, apenas o piloto estava dentro da aeronave. O homem não sofreu ferimentos e não precisou ser encaminhado ao hospital.

9. John Mayer em Porto Alegre

Nesta terça-feira (24), o músico John Mayer, que congrega um séquito de fãs jovens, deverá mostrar no Anfiteatro Beira-Rio, em Porto Alegre, um espetáculo de igual qualidade e energia aos apresentados em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba com a turnê The Search for Everything.

10. Previsão do tempo

Uma massa de ar seco garante mais um dia com predomínio de tempo firme no Rio Grande do Sul. Esta terça-feira (24) será de sol na maioria dos municípios. No entanto, durante a noite, novas áreas de instabilidade começam a avançar pelo Oeste e Noroeste.