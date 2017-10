O corpo do adolescente Bruno Barbosa da Conceição foi encontrado na tarde deste sábado (21) após cerca de sete horas de buscas no Arroio Duro, em Camaquã, no sul do Estado. Conforme o Corpo de Bombeiros, o menino caiu no arroio e se afogou enquanto dava água para o seu cavalo, por volta das 11h.