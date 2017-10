O Corpo de Bombeiros de Camaquã fazem buscas desde as 11h da manhã deste sábado (21) pelo adolescente que caiu no Arroio Duro, em Camaquã, no sul do Estado. Conforme os Bombeiros, Bruno Barbosa caiu no arroio e se afogou enquanto dava água para o seu cavalo. Ele estava acompanhado por outros adolescentes, que se assustaram e procuraram socorro para o amigo.