1. Novo fundo eleitoral

O novo fundo para campanhas eleitorais dividirá R$ 1,7 bilhão entre 35 partidos no próximo ano, segundo estimativas de parlamentares. Do total, 52% irá para cinco siglas. PMDB, PT, PSDB, PP e PSB são, na ordem, as mais beneficiadas e, juntas, terão direito a quase R$ 885 milhões.

2. BM na Pecan 2

A Brigada Militar (BM) assumiu no domingo (29) o módulo 2 da Penitenciária de Canoas, a Pecan 2. A medida foi adotada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) para cumprir uma decisão judicial e retirar presos provisórios de delegacias.

3. Acidente aéreo com 2 mortos

Dois homens morreram no domingo (29) devido à queda de uma aeronave de pequeno porte no interior do município de Barão, no Vale do Caí. O acidente ocorreu na localidade de Francesa Alta. De acordo com informações preliminares, o paramotor caiu nas imediações de uma casa.

4. Latrocínio no Litoral Norte

Um tenente da reserva foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto no começo da noite de domingo (29) em Arroio do Sal, no Litoral Norte. Conforme a BM, dois homens invadiram a casa onde ele morava com a mulher por volta das 21h.

Ouça a edição do Top10 Gaúcha Hoje das 7h:

5. Grêmio

Enquanto os reservas do Grêmio empataram em 2 a 2 com o Avaí, os titulares ficaram em Porto Alegre para treinos durante o fim de semana. O grupo volta ao trabalho às 16h de segunda-feira (30) no CT Luiz Carvalho visando ao jogo de quarta-feira (1º), contra o Barcelona-EQU, pelas semifinais da Libertadores.

6. Inter

O Inter perdeu para o Ceará no sábado (4), mas segue na liderança da Série B com três pontos de vantagem para o time cearense. O grupo comandado por Guto Ferreira se reapresenta às 16h e treina no CT Parque Gigante. A equipe volta a campo na sexta-feira (3), quando recebe o CRB no Beira-Rio.

7. Casa de jogos movimentada

Os primeiros dias com apostas liberadas na casa de jogos Winfil, na zona sul de Porto Alegre, foram movimentados. Cerca de 2 mil pessoas circularam pelo local neste fim de semana, segundo a empresa. Desde sábado (28), o estabelecimento oferece apostas em dinheiro aos seus clientes.

8. Ataques em Porto Alegre

Um grupo autointitulado como anarquista é suspeito de ser responsável por 11 ataques a viaturas, sedes de partidos, concessionária de veículo, banco, igreja, consulado e monumento militar em Porto Alegre entre 2013 e 2017.

9. Saúde de Temer

O presidente Michel Temer passou por procedimento para retirada de sonda urinária no domingo (29). Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde de ontem pelo Hospital Sírio-Libanês, o presidente tem quadro estável. Está mantida a previsão para que ele receba alta nesta segunda-feira (30).

10. Previsão do tempo

A instabilidade retorna ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (30). Durante o dia, pancadas se espalham pelo Norte, Leste e Sul. A chegada das precipitações ocorre devido à passagem de uma frente fria pela região.