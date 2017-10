Se depender da bancada gaúcha no Congresso Nacional, uma obra sem projeto será uma das prioridades de investimento que os parlamentares indicaram ao governo federal para 2018. A União promete destinar R$ 162,49 milhões no ano que vem para as emendas dos deputados e senadores.

Na terça-feira (17), 30 parlamentares votaram. Cada um elencou duas prioridades entre 17 propostas. A construção de uma ponte no Rio Uruguai, entre Porto Xavier e a cidade argentina de San Javier, só perdeu para a duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas. Poderá receber R$ 81,24 milhões.

O deputado federal Darcísio Perondi (PMDB) foi um dos principais defensores do investimento na ponte do Rio Uruguai. A obra ganhou o apoio dos parlamentares diante da articulação de representantes da Região das Missões que acompanharam a votação em Brasília.

A articulação envolvendo a ponte ficou à frente, por exemplo, das obras da BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. Estas duas duplicações estão em andamento mas sofrem com o corte de gastos aplicado pelo governo federal.

Para sair do papel, a ponte do Rio Uruguai precisa passar ainda por uma série de análises e projetos. Hoje, só existe um termo de referência que apontou alguns traçados onde a travessia pode ser construída. Nenhum recurso deverá ser usado até que os governos brasileiro e argentino firmem um acordo internacional.

Depois da parceria estabelecida, é necessário realizar termos de referência, que irão embasar futuros estudos, e conseguir as licenças necessárias, para só depois pensar em uma licitação que poderá definir quem irá realizar os projetos e as obras. Hoje, a travessia é feita de balsa.

Como há risco de o dinheiro ficar parado por um ano e até ser perdido, já há articulação para o recurso poder ser destinado para a duplicação da BR-116 ou ser repassado para a construção do Hospital do Câncer, do Grupo Hospitalar Conceição.

A construção da ponte deverá custar em torno de R$ 450 milhões. Portanto, o recurso priorizado pelos deputados fará pouca diferença neste momento. Porém, para as obras em andamento, pode significar parar no meio do ano ou seguir até o fim de 2018.