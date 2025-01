Be8 leva compromisso ESG para palcos internacionais

Erasmo Carlos Battistella, Presidente da Be8, e Tara Karimi, Cofundadora e Diretora de Ciência e Sustentabilidade da Cemvita, firmam parceria na Casa Brasil, em Davos. Be8 / Divulgação

A Be8 ampliou mais uma vez seus horizontes, em janeiro, em busca por soluções inovadoras para a transição energética. Na semana de 20 a 24 de janeiro, a empresa esteve representada em dois eventos internacionais - nos Estados Unidos e na Suíça - levando seu modelo de liderança ESG e em investimentos em pesquisa e em desenvolvimento sustentável para oferecer ao mercado produtos de alta performance e baixo impacto ambiental.

Pela primeira vez o Brasil teve um espaço exclusivo durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, um dos principais eventos globais para discutir os desafios mais urgentes da economia mundial. Localizado na Promenade, principal rua da cidade, a Casa Brasil, organizada pelo BTG Pactual em parceria com as empresas Ambipar, Gerdau, JHSF, Randoncorp e Vale, além da própria Be8, foi um ponto de encontro estratégico para lideranças das iniciativas privada e pública, fortalecendo o papel do Brasil no cenário de negócios globais.

A Be8 aproveitou esse ambiente para trazer conquistas importantes para a empresa brasileira. Logo no primeiro dia, o presidente Erasmo Carlos Battistella, anunciou uma parceria com o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o mais estratégico da malha aérea brasileira, para avançar na descarbonização de suas operações terrestres por meio do uso do biocombustível Be8 BeVant®. Os testes serão realizados com foco nas operações terrestres do aeroporto, incluindo viaturas operacionais, equipamentos de

Em carta de intenção, o diretor-executivo do aeroporto, Kleber Meira, afirma que “a parceria com a Be8 reflete nosso compromisso com a inovação e com a redução do impacto ambiental de nossas operações, consolidando o Aeroporto de Congonhas como referência em práticas responsáveis no setor de aviação”.

Ele prossegue: “Congonhas tem orgulho de liderar iniciativas que unem tecnologia e sustentabilidade”, destacou.

Outra importante novidade veio em forma de um memorando de entendimento firmado entre a Be8 e a Cemvita, empresa dos Estados Unidos líder no desenvolvimento de soluções biotecnológicas inovadoras que dão suporte à energia sustentável. A parceria tem o objetivo de desenvolver a transformação de glicerina (um subproduto da produção de biodiesel) em matéria-prima para a produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF), por meio de um modelo de bioeconomia circular.

– Estamos agora estabelecendo uma importante parceria com o objetivo de desenvolver uma nova cadeia de valor de baixo carbono usando matéria-prima residual para a produção de SAF, convertendo glicerina bruta das operações da Be8 em bio-óleo sustentável usando nossa tecnologia. Por décadas, o Brasil foi pioneiro na bioeconomia, e, agora, chegou a hora de criar o futuro da bioeconomia circular – explicou Moji Karimi, CEO da Cemvita.

Fator Econômico e Ambiental

Como parte da programação da Casa Brasil, Erasmo Carlos Battistella conduziu o painel “Fator Econômico Ambiental: Integrando os Benefícios Socioeconômicos dos Biocombustíveis”, que contou com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Battistella criou e lançou, durante o Fórum, o Fator Econômico e Ambiental (FEA), que evidencia os benefícios dos biocombustíveis por meio de uma correlação quantitativa entre benefício e custo. O indicador foi resultado do trabalho do diretor de Transição Enérgica da Be8, Camilo Adas, e da assessoria da Consultoria Accenture.

– Na média, os biocombustíveis que substituem o diesel são mais de dez vezes mais eficientes sob o ponto de vista socioeconômico. Os dados do FEA demonstram que os biocombustíveis não apenas são uma escolha mais sustentável, mas também oferecem benefícios econômicos significativos, apoiando a transição para uma economia de baixo carbono – comemorou Battistella.

Outro painelista da apresentação em Davos foi o diretor de ESG para a América Latina da Accenture Strategy & Consulting, Felipe Bottini, que também falou do evento.

– O FEA apoia a tomada de decisão na transição para uma economia de baixo carbono ao considerar a internalização dos custos das emissões, fundamental para que o mercado reconheça e capture o valor das externalidades negativas – explicou Bottini.

Em outro continente, nos Estados Unidos, a equipe comercial da Be8 levou na mesma semana uma equipe de clientes pela terceira vez para a Conferência de Combustíveis Limpos (Clean Fuels Conference), em San Diego, na Califórnia.

– Estivemos mais uma vez presentes neste importante evento levando um grupo de clientes distribuidores de combustíveis do Brasil para ampliar os conhecimentos sobre o que há de mais avançado no desenvolvimento de biocombustíveis num dos mercados mais importantes nesse setor, que representa a melhor e única forma de descarbonizar a indústria do transporte de líquidos no curto prazo – disse o vice-presidente de Operações da Be8, Leandro Luiz Zat.

A Clean Fuels Alliance America é a associação comercial que representa toda a cadeia de fornecimento de biodiesel, diesel renovável e combustível de aviação sustentável, incluindo produtores, fornecedores de matéria-prima e distribuidores de combustível. A Be8 é associada desde 2017 e patrocinadora da Conferência Clean Fuels, que aconteceu de 20 a 23 de janeiro de 2025.

– O país é uma importante referência em transição energética e, na Califórnia, biodiesel e diesel verde já representam 75% do combustível utilizado no estado. A questão da sustentabilidade e da transição energética é global e a troca de experiências e de avanços tecnológicos por meio da construção de parcerias é fundamental para a evolução do setor de biocombustíveis no Brasil – completou Battistella.