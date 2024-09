Com mais de 18 anos de experiência na área de análise e desenvolvimento de TI, Tiago Silva iniciou sua carreira no ano de 2005 como desenvolvedor júnior no Brasil. Ao longo dos anos, progrediu, assumindo cargos de liderança e trabalhando em projetos complexos para clientes globais, com uma carreira marcada pela inovação e soluções tecnológicas que transformaram empresas em todo o mundo.