As fortes chuvas que incidiram no Rio Grande do Sul no mês de maio causaram uma catástrofe sem precedentes. De acordo com cientistas do ClimaMeter – iniciativa desenvolvida pela equipe do laboratório de Ciências do Clima e do Ambiente da Universidade Paris-Saclay, na França –, houve um aumento de até 15% na precipitação de chuva nas cidades como Porto Alegre, São Leopoldo e Caxias do Sul, isso em comparação com o ano passado.