“Empreender só faz sentido quando fazemos diferença na vida de outras pessoas”. A frase é de Márcio Oliveira, fundador e CEO do Mentes Brilhantes, ecossistema voltado para o desenvolvimento de pessoas e negócios. Com o objetivo de educar, capacitar e inspirar empreendedores de diversos setores, o Mentes Brilhantes construiu encontros importantes em uma série de eventos que reuniram nomes de destaque do setor financeiro, do varejo, da indústria e do desenvolvimento pessoal. Em um país empreendedor como o Brasil, que só no ano passado, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, teve mais de 2,7 milhões de novas empresas iniciando suas atividades, Márcio percebeu que havia muita motivação, mas pouco conhecimento.