O Mirassol divulgou nesta terça-feira que o técnico Mozart não vai seguir no comando do time profissional na próxima temporada. A informação foi revelada após o clube conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador aceitou um convite do Coritiba, que disputará em 2025 o Campeonato Paranaense, a Série B e a Copa do Brasil.