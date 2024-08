Visando à final Notícia

Priscila, atacante do Inter, é relacionada para jogo decisivo da Seleção Feminina contra a Espanha em Paris

Jovem de 19 anos entra no lugar de Rafaelle, que está com desconforto no pé; Arthur Elias ainda precisou fazer outras duas alterações no elenco

06/08/2024 - 11h31min Atualizada em 06/08/2024 - 11h36min